Dramma sfiorato questa mattina all'alba ad Avellino. I vigili del fuoco, intorno alle 5, sono intervenuti in via Due Principati, a rione San Tommaso, per il recupero di un'autovettura, finita nella scarpata sottostante la strada, dopo essere sbandata ed aver divelto la balaustra. Il veicolo è stato recuperato con l'ausilio dell'autogru. Per la ragazza a bordo dell'auto è stato necessario il ricovero all'ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso. Con molta probabilità ha perso il controllo della sua auto a causa dell'asfalto reso viscido dalla pioggia. © RIPRODUZIONE RISERVATA