È spirato dopo 15 giorni di agonia all'ospedale lucano di Policoro il 23enne di Aiello del Sabato rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto sulla strada statale 106 Jonica in provincia di Cosenza. Il giovane era a bordo della vettura condotta da un amico di Avellino di 24 anni che è deceduto subito dopo il ricovero in ospedale. Sotto choc l'intera Irpinia per i due decessi nel giro di quindici giorni. Diversi i messaggi di cordoglio alla famiglia delle vittime.

Ultimo aggiornamento: 22:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA