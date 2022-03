Incidente tra più auto, una si ribalta: tre feriti

Tragedia sfiorata a Montoro. Tre persone sono rimaste ferite in un incidente stradale. Nel violento impatto una vettura si è ribaltata. I vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino sono intervenuti in via Dei Due Principati, EX SS 88, per un incidente stradale. Tre i veicoli coinvolti nel sinistro. A bordo una signora, un ragazzo ed una ragazza, tutti rimasti feriti. Due di loro sono rimasti intrappolati negli abitacoli. Dopo essere stati liberati dai caschi rossi, sono stati affidati ai sanitari del 118 che ne hanno disposto il trasporto presso l'ospedale Moscati di Avellino.