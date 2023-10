Fiamme, fumo, aria irrespirabile, visibilità zero e traffico bloccato: inferno ieri poco dopo le 12,30 nella galleria Monte Pergola del raccordo autostradale Avellino-Salerno. Fino alle 14, la circolazione è andata in tilt con pesanti ripercussioni anche sui percorsi alternativi. A scatenare il caos, l'incendio di un'auto che stava transitando all'interno del tunnel (che si percorre nei due sensi per i lavori in corso alla galleria parallela), in direzione del capoluogo irpino. Le fiamme si sono sprigionate dal vano motore. E in pochi minuti hanno avvolto completamente una Citroen C3. A bordo una famiglia di tre persone proveniente da Cava dei Tirreni: padre, madre e figlio che sono riusciti in extremis a scendere dall'auto quando erano in prossimità dell'uscita del tunnel in direzione Sarino. Per loro fortunatamente nessuna conseguenza.

Ma lo spavento è stato notevole. Hanno cercato riparo, mentre intorno tutto cominciava ad essere buio a causa del fumo nero. I veicoli che viaggiavano nel doppio senso di marcia sono rimasti intrappolati. Diverse le segnalazioni che hanno raggiunto la centrale operativa dei vigili del fuoco di Avellino. Una squadra è intervenuta immediatamente sul posto per prestare soccorso alla famiglia e aiutare gli altri automobilisti ad uscire dalla galleria. Sono state necessarie quasi due di lavoro ai caschi rossi per spegnere le fiamme. Pesanti disagi alla circolazione. Si sono formate lunghe code. Entrambi i sensi di marcia sono stati interdetti al traffico. Le pattuglie della Polizia stradale hanno regolato la viabilità, indirizzando gli automobilisti sui percorsi alternativi di Serino, Solofra e Montoro.

La famiglia di Cava dei Tirreni era diretta ad Avellino. Il loro viaggio è terminato prima di giungere a destinazione. Sono stati costretti a cambiare programma. La vettura ormai è inutilizzabile perché ridotta a uno scheletro dal fuoco. Sono giunti dei parenti per riportarli a casa. Fortunatamente nessuna conseguenza per loro. Non è stato, infatti, necessario l'intervento dei sanitari. I tre familiari quando si sono accorti delle fiamme che all'improvviso hanno divorato la vettura partendo dal vano motore, hanno abbandonato l'auto e si sono immediatamente messi al sicuro. In poco tempo, la galleria ha cominciato a riempirsi dei fumi della combustione tanto che la visibilità è diventata man mano sempre più scarsa e il caldo determinato dalle fiamme è cresciuto in maniera insopportabile. La paura è stata notevole anche per le altre persone a bordo dei veicoli rimasti bloccati all'interno della galleria.

Una situazione complicata anche per gli stessi vigili del fuoco. I cinque caschi rossi della squadra intervenuta hanno raggiunto il chilometro 21,500 della galleria dotati della maschera di autoprotezione. Hanno soccorso gli automobilisti facendoli uscire dalla galleria. Poi, si sono subito messi all'opera per spegnere le fiamme ed evitare ulteriori conseguenze. Insomma, scene da film che hanno generato preoccupazione in quanti stavano percorrendo il raccordo autostradale Avellino-Salerno.

Non era chiaro ciò che stava accadendo e questo ha determinato ulteriore apprensione. Si pensava a un incidente dalle conseguenze notevoli o all'incendio di più veicoli dentro la galleria. Sulle strade provinciali e comunali ci sono stati parimenti rallentamenti e code. Disagi pagati anche dai residenti che abitano lungo le zone interessate dal tragitto alternativo. Programmi di viaggio, dunque, tutti saltati per chi doveva recarsi al lavoro, andare al mare, raggiungere la stazione ferroviaria di Salerno o pranzare in qualche ristorante irpino o della costiera.