Spaccio di cocaina a Grottolella: in manette 25enne incensurato

Sorpreso con dosi di cocaina, arrestato un 25enne incensurato e insospettabile di Grottolella. Ad ammanettarlo sono stati gli agenti della Squadra Mobile di Avellino. Il giovane è stato intercettato e fermato nel centro del paese. Sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di due dosi di sostanza stupefacente. I poliziotti hanno esteso la perquisizione anche all’abitazione del ragazzo dove è stata rinvenuta altra droga: 56,25 grammi di cocaina. Una parte era già suddivisa in dosi pronte per essere cedute. Inoltre, sono stati rivenuti anche materiale utilizzato per il confezionamento dello stupefacente e denaro contante per una somma pari a 2.200 euro. Il tutto è stato sottoposto a sequestro.

Il 25enne è finito dietro le sbarre del carcere di Bellizzi Irpino in attesa della convalida dell’arresto.