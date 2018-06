Sabato 16 Giugno 2018, 14:29 - Ultimo aggiornamento: 16-06-2018 14:29

Hanno ricoperto di insulti da tutta Italia una pittrice della provincia di Napoli che aveva come “colpa” l’esclusione da un concorso artistico, che si era svolto a Pescara nel mese di maggio dello scorso anno. La sua opera era stata giudicata non conforme alla descrizione tecnica richiesta dal concorso. I dodici soggetti, di età compresa tra i 24 ed i 60 anni e residenti in diversi comuni d’Italia, sono stati identificati dai Carabinieri della Stazione di Frigento, dovranno ora rispondere di diffamazione. Vari i post lasciati sul social network, perlopiù volgari “consigli” rivolti alla ragazza su come avrebbe dovuto agire per superare quel concorso.