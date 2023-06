Choc in Irpinia, donna ferita a colpi di arma da fuoco

Una donna è stata ferita con colpi di arma da fuoco a un braccio. E’ accaduto nel Mandamento Baianese, nel comune di Sperone, nel primo pomeriggio.

A premere il grilletto sarebbe stato un uomo, stando alle prime testimonianze. La donna, una 48enne, ha poi raggiunto il territorio del comune di Avella per trovare rifugio. La 48enne è stata attinta dai proiettili mentre era a bordo di un’auto.

Sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Baiano. La donna è stata soccorsa dai sanitari del 118. Non corre pericolo di vita. Indagini in corso per cercare di risalire al responsabile.