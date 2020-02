Tre ladri georgiani presi in un noto centro commerciale di Atripalda. I tre giovani stranieri, dopo aver tolto i dispositivi antitaccheggio da numerosi capi d’abbigliamento, avevano tentato di rubarli occultandoli nelle loro borse, al fine di eludere i controlli all’uscita del negozio. Ma sono stati sorpresi dagli addetti che hanno allertato i carabinieri. Grazie alla tempestività dell’intervento, i militari hanno bloccato i tre (di origini georgiane e di età compresa tra i 20 ed i 30 anni) che all’esito della perquisizione, sono stati trovati in possesso della merce appena rubata. Per loro è scattata la denuncia. © RIPRODUZIONE RISERVATA