Lavori per rifare le strade, arrivano le modifiche al piano traffico

Scatta la modifica temporanea al traffico per le arterie urbane di Solofra che saranno interessate da un intervento di restyling. L’intervento sarà effettuato dalle 8 alle 19 di ogni giorno fino al 19 maggio. Per assicurare il regolare svolgimento dei lavori, l’esecutivo Moretti e il comando di polizia locale ha adottato i provvedimenti per la sosta e circolazione veicolare. Oltre al divieto di transito entrerà in vigore anche una riduzione di carreggiata, sensi unici temporanei e circolazione veicolare a sensi di marcia alternati.

Le strade interessate dalla manutenzione della segnaletica orizzontale sono via Libertà, piazza San Michele e nella frazione Sant’Andrea Apostolo via Calcarella. Inoltre si procederà in via Gregorio Ronca, via Felice De Stefano. Alla frazione Sant’Agata in via Cerzeta e nella frazione Sant’Andrea in via Francesco Guarini, si provvederà al rifacimento della sola segnaletica orizzontale per i cosiddetti ‘’parcheggi rosa’’, un gesto simbolico di attenzione, senso civico e sensibilità nei confronti delle famiglie, riconoscendo la natalità come valore sociale. Oltre alla viabilità veicolare attenzione è stata posta dall’amministrazione comunale anche ai pedoni.



In tale ottica si procederà infatti a realizzare uno stop con relativa linea di arresto della marcia dei veicoli in via Fratta, all’altezza dell’area di intersezione con viale Principe Amedeo nel punto in cui sono presenti attualmente due stop. Inoltre per garantire una maggiore sicurezza stradale nello stesso luogo, saranno realizzate corsie poste all’estremità di questa sede stradale riservate ai pedoni. In questo caso saranno posizionati cordoli in gomma per proteggere e segnalare il percorso dei pedoni. Degli accorgimenti arrivano anche per la sosta dei veicoli in servizio e per quelli a servizio dei diversamente abili. In questo caso sarà realizzato un ulteriore stallo in via Della Fortuna, nel tratto retrostante i locali di proprietà della Parrocchia di San Michele Arcangelo. L’ordinanza è entrata in vigore e viene sospesa automaticamente nei giorni di avverse condizioni meteo (pioggia). Inoltre sarà revocata nel caso in cui i lavori programmati termino prima del periodo indicato dal relativo provvedimento.