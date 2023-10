Piattaforma logistica e sviluppo della Valle Ufita intorno alla Stazione Hirpinia dell'Alta Velocità ferroviaria, summit ieri mattina nella sede di Confindustria ad Avellino, tra il padrone di casa Emilio De Vizia e il presidente dell'Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro.

Un appuntamento che ha avuto come regista Luigi Famiglietti, già deputato del Pd. L'ex parlamentare ha approfittato della tappa in Irpinia di Decaro, invitato alla Festa dell'Unità dei democrat, per favorire l'incontro. «L'obiettivo è mettere in connessione le aree interne con le due città metropolitane di Napoli e Bari che già hanno sottoscritto un protocollo d'intesa. E ciò al fine di creare sviluppo intorno alla Stazione Hirpinia dell'Alta Velocità ferroviaria e alla Piattaforma logistica che dev'essere realizzata», spiega Famiglietti che - così come aveva fatto da parlamentare - continua a lavorare al fianco di amministratori, imprenditori e sindacati per il rilancio della Valle Ufita, «dove è in corso uno dei cantieri più importanti dell'intera penisola».

L'idea, dunque, è di agganciare l'Irpinia alle due aree metropolitane che hanno stretto un patto per lo sviluppo, in relazione appunto al treno veloce che collegherà i due capoluoghi e il mar Tirreno con l'Adriatico. La provincia sarà attraversata da quel treno, che trasporterà anche merci, e vuole inserirsi nelle possibili azioni di rilancio economico. «La nostra attività non si ferma - sottolinea Famiglietti - il 31 maggio scorso, Rfi si è impegnata a realizzare il progetto e il ministero a finanziarlo attraverso il fondo complementare. A oggi non abbiamo ancora notizie di nulla, ma nel frattempo il nostro lavoro va avanti. Ci stiamo interrogando su ciò che questo territorio debba essere e su come sfruttare la straordinaria opportunità. E, quindi, su come metterci in connessione con le aree metropolitane di Napoli e di Bari».

Allo stesso De Caro è stato chiesto, nella qualità di presidente nazionale dell'Anci (l'Associazione dei Comuni), di farsi carico di spingere sul governo per sbloccare l'impasse. Il sindaco di Bari - che ha incontrato anche i primi cittadini di Grottaminarda e Ariano Irpino - ha promesso il suo impegno in tal senso. Dunque, un vertice proficuo ieri mattina a Confindustria, con il leader degli industriali Emilio De Vizia che ha messo in risalto la necessità di realizzare opere a corollario della Stazione Hirpinia, affinché non diventi una cattedrale nel deserto, «una seconda Afragola». Il sindaco di Ariano Irpino, Enrico Franza, sta ora lavorando per organizzare un incontro nel suo comune con Decaro e la fascia tricolore di Napoli, Gaetano Manfredi.

Gli inviti sono già partiti per individuare la data. Un appuntamento che potrebbe servire per suggellare il patto tra la Valle Ufita, e quindi l'Irpinia nel suo complesso, e le due città metropolitane. A quel punto la provincia potrà realmente candidarsi a essere zona di cerniera tra i due mari, con un ruolo importante per il trasferimento delle merci, oltre a quello delle persone.

Appena qualche giorno fa, in un'intervista a Il Mattino, l'europarlamentare della Lega, Valentino Grant, ha assicurato l'interesse di Rfi per la realizzazione della Piattaforma Logistica in Valle Ufita. Garanzie fornite dall'esponente leghista a seguito di un incontro a Napoli con i rappresentanti di Rete Ferroviaria Italiana. «Nell'incontro - ha spiegato Grant - i vertici di Rfi hanno condiviso l'utilità di questa Piattaforma logistica, quindi a considerare l'esigenza di tali infrastrutture in Irpinia, un territorio interno, ma strategico sul piano dei raccordi ferroviari nella direttrice Napoli-Bari».