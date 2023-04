25 Aprile ad Avellino, il sindaco Festa: «Dalla parte di chi dice no alla violenza»

Si sono svolte, come di consuetudine, in via Matteotti ad Avellino, alla presenza del Prefetto Paola Spena, le cerimonie ufficiali per la celebrazione del 78 ° Anniversario della Liberazione, promosse, congiuntamente, dalla Prefettura, dal Comune Capoluogo e dalla Provincia di Avellino, in collaborazione con il 232° Rgt. Trasmissioni, e le Forze dell'Ordine.

La manifestazione ha preso il via con lo schieramento del Reparto di formazione, al quale ha fatto seguito l'afflusso e il posizionamento delle Autorità, del Medagliere dei Combattenti e Reduci e delle Associazioni Combattentistiche e d'Arma, il Gonfalone della Città di Avellino, decorato con Medaglia d'Oro al Valore Civile e Medaglia d'Oro al Merito Civile, e il Gonfalone della Provincia.

Dopo gli onori al Prefetto di Avellino e la rassegna del Reparto schierato, si è svolta la cerimonia dell'Alzabandiera e la deposizione della corona d’alloro, con la Guardia d’Onore al Monumento dedicato ai Caduti. Seguiranno i saluti delle Istituzioni.

Ad accompagnare la manifestazione, gli studenti del Conservatorio “Cimarosa” di Avellino, che hanno intonato l’Inno d’Italia e le marce.

"Oggi più che mai è importante ricordare e tramandare valori quali la libertà e la democrazia - ha ricordato il sindaco di Avellino, Gianluca Festa -. Come fecero tanti ragazzi 78 anni fa, anche noi dobbiamo scegliere di stare dalla parte giusta, che è quella che ostacola e osteggia ogni forma di violenza, di ingiustizia e di iniquità".