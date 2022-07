Lioni, furgone carico di droga: preso con eroina, hashish e crack

Eroina, hashish, crack e sostanza da taglio, sono state sequestrate dalla polizia di stato, a Lioni, in provincia di Avellino, dove le forze dell'ordine hanno anche denunciato un 49enne. Gli agenti di Sant'Angelo dei Lombardi hanno, per la precisione, sequestrato 2,69 grammi di eroina, una modica quantità di hashish, grammi 0,88 di eroina, grammi 4,76 di tabacco misto a crack, nonché un quantitativo di polvere bianca utilizzata per il taglio di stupefacenti.

APPROFONDIMENTI LA TRAGEDIA Montoro, operaio 35enne morto mentre si recava sul posto di lavoro LA STORIA Anziano non risponde ai familiari, i pompieri lo trovano su balcone L'INCHIESTA Minacce alla vittima d'usura, il Gip interroga gli accusati

Durante i servizi di controllo del territorio, hanno individuato un furgone alla cui guida c'era un 49enne già noto alle forze di polizia per precedenti in materia di stupefacenti. L'uomo ha subito mostrato evidenti segni di insofferenza ed agitazione che hanno spinto gli agenti a procedere a una perquisizione personale e veicolare. In un borsellino in stoffa erano custodite tre capsule in platica contenenti eroina e hashish nonché banconote di vario taglio per un importo di 300 euro.

La perquisizione è stata estesa anche all'abitazione dell'uomo e in un locale sottostante, in uso al 49enne, è stata trovata, in un contenitore metallico, altra eroina, tabacco misto a crack, nonché un quantitativo di polvere bianca utilizzata per il taglio di stupefacenti. Il 49enne è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria competente.