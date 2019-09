Lunedì 23 Settembre 2019, 22:02

Maltempo e danni in provincia di Avellino. S’è sfiorato il dramma lungo la strada provinciale 400 che porta in Alta Irpinia. I carabinieri della Stazione di Montemarano sono intervenuti al km 11, dove un'utilitaria in transito è stata colpita dall'improvvisa caduta di rami che si sono spezzati a causa del vento forte. Fortunatamente non si sono registrati feriti ma solo danni al veicolo. La strada è tornata percorribile dopo l'intervento di ripristino da parte dei vigili del fuoco del comando provinciale.