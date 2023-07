Avellino: maxi-piano movida anche con la stazione mobile, 236 persone controllate

Controlli anche con la stazione mobile della Polizia ad Avellino tra venerdì e ieri. Un maxi-dispositivo è stato disposto dal questore Nicolino Pepe per tenere monitorata la movida del capoluogo irpino. Il dispositivo di sicurezza ha visto l’impiego, oltre agli ordinari dispositivi di controllo del territorio, di equipaggi della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Stradale e della Polizia Municipale che hanno attuato presidi fissi in diverse zone del centro cittadino.

Nel corso dei controlli, sono stati sorpresi tre pregiudicati che si aggiravano con fare sospetto nei presso di un veicolo. Per loro è scattata la segnalazione. Durante il monitoraggio sono state verificate 236 persone e 138 autovetture. Stretta anche su bar e ristoranti, soprattutto per la musica troppo alta. Sono stati 10 in tutto i locali controllati.