Il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano, sarà un cittadino di Mercogliano.

La decisione è stata condivisa da tutti i capigruppo consiliari e dal sindaco Vittorio D'Alessio. Lunedì il consiglio comunale ufficializzerà il conferimento della cittadinanza onoraria.

La consegna della pergamena contenente le motivazioni del provvedimento e della chiave della città avverrà il prossimo 28 maggio, quando il segretario di Stato giungerà a Montevergine in occasione delle celebrazioni del 900esimo anniversario dalla fondazione del Santuario mariano.

APPROFONDIMENTI Aci Campania, il Papa conferisce onorificenza al presidente Coppola Meloni dal Papa insieme al compagno e la figlia. La premier: «Un onore e forte emozione» Il presidente Ortega silura l'ambasciatore del Papa, aveva osato difendere i prigionieri politici



Per il cardinale Parolin si tratterà di un ritorno in Irpinia, essendo stato in visita già nel settembre 2021.

«Siamo sicuri - annuncia il sindaco di Mercogliano Vittorio D'Alessio - che l'assise interpreterà al meglio il sentimento di affetto, stima e vicinanza dei cittadini nei confronti del cardinale Parolin. Siamo molto orgogliosi di quanto stiamo facendo perché non è consuetudine ricevere un'attenzione così importante da parte del segretario di Stato Vaticano, che nelle precedenti circostanze ha già avuto modo di esprimere il suo apprezzamento per il nostro territorio. Per il nostro paese il conferimento della cittadinanza onoraria ha rappresentato un atto dovuto perché il Santo Padre ha nominato il cardinale Parolin quale Legato Pontificio per la Celebrazione Eucaristica che presiederà il 28 maggio all'Abbazia di Montevergine, in occasione del 900esimo anniversario dalla costruzione».

Lunedì prossimo, in occasione della riunione del consiglio comunale, in aula, in rappresentanza della comunità benedettina, dovrebbe essere prevista la partecipazione dell'Abate di Montevergine Riccardo Luca Guariglia.

Una presenza pronta a confermare la grande simbiosi tra le parti in causa in un percorso mirato sempre più alla crescita del territorio e del turismo religioso. Intanto, è partita la macchina organizzativa per le manifestazioni ufficiali previste per il prossimo maggio.

Un evento, quello calendarizzato, destinato a non passare inosservato, e che riscuoterà di un impatto mediatico non indifferente.



Nelle prossime settimane, al riguardo, il sindaco D'Alessio organizzerà una conferenza stampa in cui illustrerà tutti gli eventi e il calendario della consegna della cittadinanza onoraria al cardinale Pietro Parolin. «Ci stiamo preparando nel migliore dei modi per questo importantissimo appuntamento destinato a segnare una tappa fondamentale anche per la crescita del nostro comune - ricorda il sindaco di Mercogliano - un evento che sarà contrassegnato dal rigoroso rispetto del cerimoniale previsto dal Vaticano per il conferimento di cittadinanze onorarie». L'evento segnerà uno dei momenti di massima intensità spirituale, e dovrebbe consentire di proseguire il discorso legato alla pianificazione della visita di Papa Francesco presso il Santuario di Montevergine nel futuro prossimo. Il comune di Mercogliano e l'Abate del santuario mariano stanno lavorando alacremente in questa direzione da diverso tempo.