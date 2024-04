«D'Agostino via da Mercogliano», spunta un manifesto contro il presidente dell'Avellino

«D'Agostino via da Mercogliano, zingaro». La città di Mercogliano si risveglia con le mura del paese tappezzate da alcuni messaggi offensivi rivolti al presidente dell'Avellino calcio, nonchè sindaco di Montefalcione e candidato alle prossime elezioni europee tra le file di Forza Italia, Angelo D'Agostino.

Diversi i poster affissi in paese, in piazza Municipio ed in altre strade. Sul poster, la foto di D'Agostino vestito da arlecchino ed un messaggio tranchant.

Uno è stato posizionato sul portone d'ingresso del palazzo di città.

Sono stati proprio i dipendenti comunali, all'apertura degli uffici questa mattina, a rinvenire il manifesto, che è stato immediatamente rimosso.

Avvertito dell'accaduto, il sindaco di Mercogliano, Vittorio D'Alessio, ha immediatamento informato i carabinieri della locale stazione. Indagini sono in corso.

Proprio la fascia tricolore del paese alle falde del Partenio è da sempre legata al presidente D'Agostino.

Alla base del gesto, potrebbe esserci anche l'imminente campagna elettorale che sta per entrare nel vivo.

Il prossimo 9 giugno, infatti, i cittadini di Mercogliano saranno chiamati al voto per il rinnovo del consiglio comunale e l'elezione del nuovo sindaco. Oltre all'uscente D'Alessio, al momento risulta candidato l'ex sindaco Massimiliano Carullo, vicino alle posizioni del centro destra.