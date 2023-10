Avellino: troppo cibo per Pippo, il cane di quartiere

Momenti di preoccupazione per lo stato di salute di Pippo, il meticcio conosciuto e amato dagli avellinesi che a marzo di quest’anno ha ufficialmente ottenuto dal Comune lo status di cane di quartiere, rappresentando il primo caso in città. Sottoposto prontamente a una visita veterinaria, il verdetto dei medici è stato chiaro. Il cane, cioè, è in forte sovrappeso e bisogna evitare che assuma cibo in eccesso, oltre a quello razionato che gli viene portato ogni giorno da chi ha il compito di accudirlo. A notare il suo malessere, infatti, sono state le volontarie dell’associazione Anpana Onlus Avellino. Sono proprio loro a prendersi cura quotidianamente dell’animale, che così può vivere liberamente tra le strade principali del centro.

Già altre volte l’evidente sovrappeso di Pippo aveva fatto preoccupare i residenti della zona, ma in questa occasione ad allertare le volontarie dell’associazione è stato l’anomalo gonfiore del ventre del cane.

Da lì la decisione di portarlo in una clinica, affinché potesse essere sottoposto ad accertamenti e ad analisi specifiche. Ora il peggio sembra essere passato, ma l’episodio dovrà servire da monito per evitare che la situazione si aggravi ulteriormente.

Per questo motivo sulle pagine social del Comune di Avellino è stato diffuso un accorato appello ai cittadini. «Per la sua salute e il suo bene - si legge - è assolutamente necessario che Pippo non mangi altro rispetto a quello che già gli viene assicurato ogni giorno. È importante che gli avellinesi, che amano vederlo scorrazzare per il Corso libero e felice, se ne ricordino». E si sottolinea: «Al goloso cucciolone non serve altro che il vostro amore».

Un messaggio, questo, che in poco tempo ha ottenuto un gran numero di reazioni e di condivisioni, a dimostrazione di quanto il cane di quartiere sia benvoluto, tanto da essere diventato una vera e propria mascotte per il capoluogo irpino. E tra i commenti arriva anche chi mette in evidenza una delle possibili cause dell’alimentazione sregolata ed eccessiva dell’animale. «Il problema - suggerisce un utente - è legato anche al fatto che qualcuno che consuma cibo in strada poi non butta gli avanzi negli appositi cestini. E Pippo - come effettivamente è noto a chi conosce il simpatico quattrozampe - di certo non si fa pregare». L’invito, perciò, è alla responsabilità individuale.