Chi ben comincia tre punti, una prestazione di spessore, e l'entusiasmo che accende subito la tifoseria. Dalla sfida con il Monterosi la Juve Stabia torna con un successo preziosissimo, che bagna l'esordio stagionale, e restituisce il sorriso ad una piazza delusa dalla scorsa annata, ma anche incuriosita dalla rivoluzione del presidente Andrea Langella che, da proprietario unico del club, ha operato in estate. Una rosa tutta nuova, un allenatore caparbio quanto guascone, toscano come quel Piero Braglia che a Castellammare ha lasciato tanti ricordi positivi (la promozione in B del 2011 e l'ottavo posto tra i cadetti del 2012 su tutti), e che sembra aver già conquistato tutti.

A Teramo, una Juve Stabia quadrata, con i giovani che hanno confermato il proprio valore, e i calciatori più esperti che hanno saputo fare la differenza, insomma, il mix che il diesse Lovisa aveva messo insieme è diventato esplosivo.

Se il gol di Candellone, su calcio di rigore, che ha consentito al bomber di mettere subito il sigillo sulla prima stagione a Castellammare, ha sbloccato la gara col Monterosi, a deciderla è servita un'autentica perla, confezionata per l'occasione dal centrocampista, ex Siena, Giuseppe Leone, che ha messo al tappeto un avversario con tanti ex in campo: «Sono contento queste le prime parole -, per me, ma anche e soprattutto per la squadra. Era importante partire col piede giusto, e vincere alla prima può solo darci quell'entusiasmo per proseguire al meglio il campionato».

Una vittoria che alla Juve Stabia mancava da gennaio, per Leone un ritorno in marcatura cercato da tempo: «Si, lo scorso anno avevo provato spesso a dare il mio contributo anche in termini di reti, ed era un po' che aspettavo questa gioia. Un bel gol, non posso negarlo. Spesso cerco la soluzione dalla distanza, e devo dire che è finita proprio laddove il portiere avversario non avrebbe mai potuto prenderla».

Una settimana all'insegna dell'entusiasmo, dunque, e lunedì il posticipo del Menti contro l'Avellino, reduce da una sconfitta dura alla prima in casa contro il Latina. Un derby a cui Castellammare tiene tanto, e che potrebbe essere il giusto viatico per far alzare l'asticella degli obiettivi degli stabiesi: «Piano sorride Leone -, facciamo i passi uno alla volta. Il primo obiettivo è giocar bene, cercare di conquistare subito i punti che pesano. L'Avellino? Sappiamo che i tifosi ci tengono, e siamo convinti che ci sarà un Menti pieno a sostenerci in una sfida importantissima. Cercheremo di ripeterci, dando il meglio anche contro gli irpini. Per noi, per i dirigenti, per la piazza».