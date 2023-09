La vittoria, netta e convincente, contro una delle compagini destinate - secondo i pronostici della vigilia - a puntare alla promozione in serie B, il Benevento, non cambia di un nulla l'atteggiamento della Turris. Anzi, Bruno Caneo, tornato alla guida della compagine corallina dopo la parentesi assai deludente a Padova e la stagione a tinte fosche vissuta dalla compagine torrese, decide di vestire i panni del pompiere nel commentare l'esordio vincente di domenica sera al Liguori, davanti ad più di duemila spettatori:

«Siamo stati bravi a non abbatterci dopo il gol del vantaggio siglato dagli ospiti - ammette -. La reazione in questo caso vale doppio, perché i ragazzi hanno saputo rispondere non solo allo 0-1, ma anche al fatto che davanti avevano una delle squadre più forti del girone. I calciatori hanno fatto una partita incredibile: non sono mai stati messi sotto, né mentalmente, né fisicamente. Ma guai a farci adesso false illusioni: posso dire che in questo momento ci mancano 43 punti per l'obiettivo stagionale, che è la salvezza. Non prendetela come una semplice battuta: è invece la pura verità».

L'allenatore non ammette repliche e dirà questo ai suoi questo pomeriggio, alla ripresa della preparazione in vista della delicata, e sulla carta per molti aspetti apparentemente proibitiva trasferta di Crotone: «Dobbiamo volare bassi, cercare di fare più punti possibili e poi vedere a che livello saremo nel corso del campionato. La squadra mi dà ampie garanzie di tenuta, un aspetto questo davvero importante: sono tutti calciatori che hanno eccelse qualità, ma che soprattutto hanno la giusta fame', perché quando una squadra ha fame di risultati e di mettersi in mostra, l'allenatore ha più facilità nel fare giocare i propri uomini».

Caneo ha dimostrato anche una certa duttilità nell'adattare il modulo della squadra a seconda della necessità, come ha dimostrato nel corso della vittoriosa sfida interna con il Benevento. Tanto che nella fase forse più delicata, quando i sanniti hanno messo dentro forze fresche per provare a riagguantare almeno il pareggio, la Turris è passata ad un più accorto 3-5-2, rispetto all'iniziale 3-4-3: «Loro spingevano - sottolinea il tecnico della Turris - e quindi ho dovuto arginare la loro spinta, anche perché avevamo dato molto dal punto di vista fisico. Ma allo stesso tempo ho inteso dare alla squadra le giuste certezze e l'indispensabile sicurezza».

«Stavolta - continua il tecnico - è andata bene, ma ci sono casi dove questa soluzione può essere un'arma a doppio taglio: se cambi e le cose vanno male, ti dicono che hai sbagliato. Ma sta nel gioco delle parti. Ora ci prendiamo gli applausi».