Giugliano, anche Maselli alla corte di Bertotto. Contratto biennale per il centrocampista

Sergio Maselli è un calciatore del Giugliano. Il sesto acquisto per la compagine gialloblu, frutto del lavoro svolto dal ds Antonio Amodio nel mercato di riparazione. Sergio Maselli, centrocampista classe 2001 prelevato dalla Juve Stabia a titolo definitivo, ha firmato con la società gialloblu un accordo su base biennale.

Il calciatore si è già allenato con i nuovi compagni di squadra ed è arruolabile per la gara che si disputerà sabato tra Giugliano e Picerno. Il match è in programma al De Cristofaro di Giugliano. Il fischio d'inizio è fissato per le 20,45.