Ruba auto con donna a bordo che per paura si lancia fuori dall'abitacolo

Ruba un’auto con una donna all’interno che per lo spavento si lancia fuori dall’abitacolo. E’ accaduto in serata alle porte di Avellino, nei pressi di un centro scommesse di via Nazionale a Torrette di Mercogliano.

Il ladro ha notato la macchina e, nonostante la presenza della signora, si è intrufolato nell’abitacolo e ha messo in moto. La donna ha fatto appena in tempo a saltare fuori. Il malvivente è scappato via in direzione del casello autostradale Avellino Ovest. I Carabinieri hanno avviato le ricerche dopo aver ricevuto la richiesta di intervento.