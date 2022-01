Messa in piega con green pass «Speriamo di non perdere clienti»

«Capelli, barba e trattamenti di bellezza solo per chi è in possesso di green pass base o rafforzato». Parrucchieri, barbieri ed estetisti scelgono i canali social per avvisare la propria clientela dell'ultima novità in materia di prevenzione del Covid 19: da oggi infatti per usufruire dei servizi di cura alla persona sarà obbligatorio esibire il green pass base, ottenuto tramite tampone negativo, o rafforzato per chi si è sottoposto alla...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati