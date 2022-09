Mirabella Eclano, alla festa della Madonna con una mazza da baseball: denunciato

Alla festa in onore della Madonna Addolorata con la mazza da baseball. I Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano hanno denunciato anche un 30enne del posto che, a seguito di perquisizione veicolare, è stato trovato in possesso di una mazza da baseball di cui non è stato in grado di giustificare il porto. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e il 30enne deferito per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. Nel corso della manifestazione sono state in campo diverse pattuglie che hanno proceduto complessivamente al controllo di oltre 200 veicoli e di circa 350 persone.