Donna dà fuoco alla casa con una persona all'interno e si siede a guardare la scena dal giardino

Una donna residente nella città di Elkton, Maryland, USA, ha intenzionalmente appiccato il fuoco alla sua abitazione con una persona all'interno, e poi si è seduta comodamente su una sedia in giardino per osservare le fiamme che avvolgevano l'edificio. Secondo il capo dei vigili del fuoco, come riporta la stampa locale, l'episodio è avvenuto nel pomeriggio del 29 aprile scorso.

Un video, che è stato pubblicato sui social, mostra la folle scena, in cui la donna legge con nonchalance un libro mentre la casa prende fuoco. «Non ci posso credere», si sente dire dalla persona che ha registrato il momento. «E lei è seduta lì, a rilassarsi e guardare la casa che va a fuoco! Oh mio Dio», si sente in sottofondo.

Le autorità hanno spiegato che la donna, in seguito identificata come Gail J. Metwally, 47 anni, si è allontanata dall'abitazione dopo pochi minuti e mentre la casa bruciava, i testimoni hanno sentito una persona urlare da una finestra del seminterrato, chiedendo aiuto, e l'hanno soccorsa. Ben presto, gli agenti hanno trovato la sospetta nella zona e l'hanno arrestata.

La donna è stata accusata di molteplici reati: tentato omicidio, incendio doloso e aggressione. imprudente. Attualmente è detenuta presso il centro di detenzione della contea di Cecil, in attesa dell'udienza.