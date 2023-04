«Io, Galdieri e gli altri»: all’ex Eliseo è di scena la più celebre poesia napoletana

La più celebre poesia napoletana è di scena all’ex Eliseo per una serata di musica e di versi. In programma per domani sera, a partire dalle 20:30, nella storica struttura culturale di via Roma, l’evento Io, Galdieri e gli altri.

L’appuntamento, organizzato dal neuropsicologo e presidente del gruppo Teoreo, Camillo Caruso, sarà incentrato sulla figura e sulle opere di Rocco Galdieri, scomparso nel 1923, che fu uno dei maggiori poeti napoletani, insieme a Salvatore di Giacomo e Ferdinando Russo.

Proprio in occasione del centenario della sua dipartita, i testi delle sue poesie e delle sue canzoni saranno resi in musica da artisti quali Pino Argenio, Roberto Carbonara, Carmine Cioppa, Franco Iannaccone, Mario Tamponi e Costantino Venga. Insieme a Caruso, discendente del poeta, parteciperanno, tra gli altri, l’assessore alla Cultura del Comune di Fisciano, a cui Galdieri restò molto legato, e i tanti estimatori del suo estro poetico.