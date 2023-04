Un libro al mese per riscoprire gli autori irpini

L’associazione Equilibri aps, nata per promuovere il territorio, la cultura ed il patrimonio librario, presso la sala consiliare del Comune di Cesinali, promuove la rassegna Un libro al mese dedicata alla presentazione di volumi redatti da autori locali e ormai giunta alla seconda edizione. L’ultimo appuntamento è stato dedicato all’opera A volte la neve di Maria Consiglia Alvino, edito da Readaction.

Il testo, sullo sfondo della provincia irpina, narra di storie di alcuni giovani brillanti che vivono l’esperienza di un allontanamento dalle proprie terre di origine in cui però, dopo un lungo viaggio, anche interiore, si troveranno a fare in qualche modo ritorno. Ad animare la discussione con l’Autrice ci saranno Giuseppe Del Giudice, avvocato, ex-sindaco del comune irpino di Nusco nonché autore di favole per bambini e Laura Polzone, docente di italiano e latino nella scuola secondaria di secondo grado.