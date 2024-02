Non si avevano più sue notizie, trovata morta in casa

Trovata morta in casa dai vigili del fuoco. Dramma della solitudine per una donna originaria di Terra di Lavoro. La tragedia si è consumata a Prata Principato Ultra, in località Tavernanova. Qui, i vigili del fuoco di Avellino sono intervenuti per un soccorso ad una donna con la quale vicini e amici non riuscivano più a mettersi in contatto. La squadra dei caschi rossi, una volta entrata nell'abitazione, ha rinvenuto il corpo della settantenne, originaria del Casertano, priva di vita. Sul posto i sanitari del 118 che ne hanno constatato il decesso e i Carabinieri di Atripalda e della locale Stazione per i rilievi di propria competenza.