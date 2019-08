Sabato 17 Agosto 2019, 19:23

Ancora dispersi tra le montagne della provincia di Avellino. Nel tardo pomeriggio i carabinieri dell'aliquota radiomobile della compagnia di Montella sono riusciti a rintracciare due persone che si erano smarrite nella fitta boscaglia del Monte Terminio. Si tratta di padre e figlio di Atripalda che avevano raggiunto località Scorzone, nel territorio di Montella, alla ricerca di funghi. Dopo una lunga passeggiata non sono più riusciti a scendere a valle. Di qui la richiesta di aiuto al 112. Le lunghe ricerche hanno permesso di ritrovarli in buone condizioni fisiche, ma visibilmente spaventati. Nel giro di tre giorni sono state tratte in salvo sei persone che si sono perse tra i boschi dell’Irpinia