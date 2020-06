Daspo urbano per un parcheggiatore abusivo ad Avellino. In azione gli agenti della polizia municipale. Gli uomini del colonnello Michele Arvonio hanno applicato la sanzione amministrativa dell’allontanamento, il cosiddetto daspo urbano, ad un 50enne del capoluogo irpino, sorpreso mentre esercitava l’attività di parcheggiatore abusivo. Durante mirati servizi a contrasto dell’odioso fenomeno, gli agenti hanno sorpreso l’uomo avvicinarsi agli automobilisti che avevano appena parcheggiato l’auto e chiedere la "dovuta tassa" in cambio del "parcheggio sicuro". L'azione di contrasto della polizia municipale di Avellino contro il fenomeno dei parcheggiatori abusivi va avanti senza sosta. © RIPRODUZIONE RISERVATA