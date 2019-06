Giovedì 27 Giugno 2019, 17:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vacanze rovinate per due coniugi che erano diretti in una località di mare. La loro vettura ha preso improvvisamente fuoco mentre viaggiavano sull'autostrada A16 Napoli - Canosa, in direzione Napoli, nel territorio del comune di Montemiletto. Il veicolo è stato completamente avvolto dalle fiamme. Distrutto tutto ciò che era all’interno. La coppia ha fatto appena in tempo a mettersi in salvo. Per loro solo tanto spavento e vacanza rovinata. Sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Grottaminarda. L’auto è stata spenta e messa in sicurezza. Disagi per la circolazione verso il capoluogo campano.