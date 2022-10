Perseguita la ex presentandosi sotto casa e sul posto di lavoro, arrestato 48enne

Stalker in manette ad Avellino. Si tratta di un 48enne del capoluogo irpino che non accettava la fine della relazione con l’ex compagna. E’ stato arrestato dai Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino per atti persecutori. L’uomo si sarebbe appostato sotto casa della ex, telefonava continuamente a ogni ora del giorno e della notte. Si sarebbe anche presentato sul luogo del lavoro della vittima. Quest'ultima – assistita dall’avvocato Marino Capone – è stata anche costretta a modificare lo stile di vita e gli orari di lavoro. Il 48enne avrebbe inoltre pubblicato sui social media foto che ritraevano la coppia ancora insieme. Una situazione divenuta insostenibile per la donna. L’uomo era stato già destinatario dal divieto di avvicinamento. Misura che avrebbe più volte violato. L’arresto dopo accurate indagini eseguite dai Carabinieri che hanno trovato diversi riscontri rispetto a quanto denunciato dalla donna.