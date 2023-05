Polo logistico, Piero De Luca (Pd): «Un progetto da attuare»

«Dovrebbe essere attuato il progetto previsto inizialmente, inserito nell'ambito del Pnrr nella Zes e realizzare le infrastrutture che è possibile portare a termine con i 26 milioni di euro già stanziati», dichiara il deputato del Pd, Piero De Luca

«L'idea di non attuare il progetto perché servono altri milioni è paradossale. Si proceda con il lavoro da parte di Rfi e del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti. In settimana è previsto un incontro tra il Ministero e alcuni rappresentanti istituzionali coinvolti nella questione, che porteranno queste istanze. Noi abbiamo depositato anche un'interrogazione parlamentare perché non possiamo permetterci di perdere la possibilità di realizzare un'infrastruttura così importante che permetterà di avere un incremento dell'occupazione e un maggiore sviluppo del territorio».

«Il mio impegno e quello di altri parlamentari è quello di lavorare affinché l'opera si faccia e non si perda tempo scaricando responsabilità o colpe su altri soggetti o sull'esigenza di trovare altre risorse perché a pagarne sarebbero i cittadini».