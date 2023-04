Politiche per i disabili,«Il Comune di Avellino è assente»

«Con una comunicazione avente ad oggetto: Rimodulazione regolamento Consulta Comunale per la Disabilità inoltrata in data 31 marzo 2023 e indirizzata ai presidenti delle associazioni interessate, l'amministrazione comunale cittadina invita gli stessi ad intervenire alla riunione programmata», premette Giovanni Esposito, coordinatore regionale del Movimento italiano disabili.

«Guarda caso, questo gentile invito viene posto all’attenzione soltanto adesso quando manca un anno circa alle prossime elezioni comunali, lasciando così un breve lasso di tempo per consentire di poter proporre da parte del costituendo organismo iniziative e proposte volte al miglioramento della qualità della vita delle persone con disabilità».

Tuttavia, «fino a oggi, se non qualche volontà concreta registrata dalla sensibilità della vicesindaco Laura Nargi che ha coscientemente coinvolto e integrato le persone con disabilità in qualche evento, sul territorio non è stato fatto quasi niente. Per di più è bene evidenziare che ci sono ancora associazioni ed enti realmente operanti e attivi, che attendono avendone formulato richiesta che il cambio di sede o l’ospitalità in qualche locale libero a disposizione degli uffici preposti al rilascio di queste strutture pubbliche, per poter estendere i loro servizi all’utenza senza doversi scontrare in criticità dovute a presenza di barriere o addirittura carenze e fatiscenze strutturali».

Dunque, «saremo presenti alla riunione convocata per approfondire meglio e stesso in quella occasione valuteremo se vi sono le giuste condizioni per prendere parte a questa rimodulazione».