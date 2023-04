Prata: raid doloso, data alle fiamme una baracca-bivacco

Data alle fiamme a Prata Principato Ultra una baracca probabilmente utilizzata come bivacco. Sono stati i vigili del fuoco di Avellino a spegnere l’incendio.

I caschi rossi sono intervenuti in località Ponte Delle Lammie. La struttura, realizzata in legno e lamiere, è stata ridotta in cenere. I pompieri hanno messo in sicurezza la zona.

Con molta probabilità in quella struttura precaria ci viveva qualcuno. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che hanno avviato le indagini. I militari hanno eseguito un sopralluogo insieme ai vigili del fuoco. Si propende per la natura dolosa del rogo.