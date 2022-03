Raid incendiario a Sirignano bruciata un'auto: è un'intimidazione

Un'auto è stata divorata da un incendio in Irpinia. Su segue la pista del raid doloso. Sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri per il rogo divampato nella corso della notte a Sirignano.

Le fiamme hanno completamente distrutto una Alfa 159, parcheggiata in Via Domenico Acierno. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Baiano ed i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Avellino, che hanno provveduto rispettivamente ad acquisire elementi utili per le indagini e a spegnere le fiamme. Paura tra i residenti fino a quando non sono state completate le operazioni di messa in sicurezza della zona.