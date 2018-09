Martedì 11 Settembre 2018, 20:51

Rissa nel centro di accoglienza per migranti di Prata Principato Ultra. Gli ospiti hanno aggredito gli operatori della struttura perché scontenti del trattamento. Ma i carabinieri, che sono intervenuti per sedare la zuffa, stanno indagando per fare piena luce sulla vicenda e per chiarire i motivi alla base della lite. Per le ferite riportate, alcuni dei contendenti hanno dovuto fare ricorso alle cure dei medici dell'ospedale "Moscati" di Avellino.