Martedì 25 Settembre 2018, 15:23

Rissa da saloon in un bar di Montemiletto. Tre giovani sono stati denunciati dai carabinieri che hanno condotto le indagini. Nei guai sono finiti un trentenne del luogo e due ventenni (uno di Pietradefusi e uno di Montefalcione) ritenuti responsabili di rissa e danneggiamento. La violenta zuffa è scaturita per futili motivi ed in condizioni di alterazione da assunzione di bevande alcoliche. Danneggiati alcuni arredi dell’esercizio pubblico.