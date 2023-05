Rogo distrugge auto, le fiamme danneggiano anche i contatori del gas

Notte di paura e di tensioni a Pago Vallo Lauro. Intorno alle 2 una vettura è stata divorata da un incendio. Le fiamme hanno danneggiato anche la facciata di uno stabile e vari contatori del gas che forniscono diverse utenze della zona.

Provvidenziale l’intervento dei vigili del fuoco che hanno evitato ulteriori problemi. La centrale dei caschi rossi di Avellino ha chiesto anche il supporto la squadra del distaccamento di Nola del Comando di Napoli.

Da capire l’origine del rogo che si è verificato in via Largo Salvatore Lombardi. Non si esclude la matrice dolosa.