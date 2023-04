Auto a fuoco tra i palazzi, notte di paura a Borgo Ferrovia

Notte insonne per i residenti di via Fontanatetta di Borgo Ferrovia ad Avellino.

Una vettura è stata distrutta da un incendio.

La macchina era parcheggiata sotto i palazzi della zona. I vigili del fuoco di Avellino sono intervenuti subito dopo le 3,30.

Le fiamme che hanno avvolto il veicolo sono state spente dai caschi rossi che hanno anche messo in sicurezza l'area. Grazie al tempestivo intervento dei pompieri non si sono registrati ulteriori danni. Si indaga per capire l'origine del rogo. Non si esclude la matrice dolosa. Sono state avviate le indagini.