Un Ferragosto imperdibile. Martedi 15 agosto Sal Da Vinci in concerto a Montoro, in provincia di Avellino. Lo spettacolo è tra gli eventi clou del Ferragosto Montorese che vedrà in scena l'artista napoletano col suo concerto-spettacolo che emozionerà il pubblico attraverso un viaggio nella musica, tra ricordi ed emozioni.

Nuova tappa del “Segui il cuore” Live Tour per Sal Da Vinci, la sua band e il corpo di ballo, che sta emozionando di volta in volta. Il nome di questo summer tour “Segui il cuore” è ispirato all'ultimo singolo che Sal ha lanciato attraverso un videoclip che ha totalizzato in pochi giorni un milione di visualizzazioni e che ritrae tutta la sua famiglia al completo, impreziosita dal primo nipote Salvatore jr. e dagli ultimi nipotini neonati: Nina e Antonio, figli rispettivamente del figlio Francesco e della figlia Annachiara.

Appuntamento alle ore 21.30 presso l’Area Mercato (frazione San Pietro) di Montoro.

