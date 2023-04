Controlli su sale scommesse e slot nel mirino: sequestrata attività

Sale scommesse e slot machine controllate dalla Guardia di Finanza di Avellino insieme a funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Scoperte varie irregolarità. Sono scattate sanzioni, denunce e la chiusura di un’attività. Le fiamme gialle hanno portato avanti in Irpinia uno specifico piano di interventi a contrasto del gioco illegale e irregolare.

I controlli sono tati svolti nei confronti di 12 attività commerciali, di cui 3 sale scommesse, per verificare il corretto utilizzo e tenuta in esercizio degli apparecchi da gioco – le New slot -, nonché il rispetto delle norme che disciplinano la raccolta delle scommesse su rete fissa. Nel complesso, sono stati sottoposti a verifica 55 apparecchi e riscontrate diverse irregolarità, alcune anche gravi, con risvolti di natura penale. In particolare, in due casi, è emerso che gli apparecchi New slot erano stati movimentati presso i magazzini del soggetto gestore (proprietario) senza la prescritta comunicazione all’Amministrazione fiscale.

In un altro caso, invece, è stato appurato che l’esercizio commerciale deteneva apparecchi in numero superiore a quelli consentiti dalle normative vigenti per la tipologia di attività esercitata. Le maggiori criticità si sono riscontrate per le sale scommesse dove, contestualmente, i finanzieri hanno eseguito anche controlli sul corretto adempimento degli obblighi previsti dalla disciplina antiriciclaggio.

Sono ancora in corso i necessari approfondimenti sulla rilevante mole di operazioni oggetto di verifica anche per l’applicazione di specifiche sanzioni per la mancata conservazione delle ricevute di gioco da parte dell’esercente. La situazione più grave riguarda proprio una delle sale. In tal caso. è stato riscontrato che la raccolta delle scommesse era effettuata da una società diversa da quella autorizzata dall’amministrazione fiscale e dall’autorità di pubblica sicurezza. Per tale circostanza, il gestore di fatto della sala è stato denunciato a piede libero per il reato di raccolta abusiva di scommesse. Non solo. E’ stato eseguito il sequestro dell’attività, delle apparecchiature informatiche utilizzate nonché della somma di 1.327,40 euro, in banconote e monete.