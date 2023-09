27enne finisce con l'auto in una scarpata: il miracoloso salvataggio

Terrore e spavento per una ragazza di 27 anni finita in una scarpata sulla Strada Statale 400 nel territorio del comune di Chiusano San Domenico. La giovane a bordo della sua Panda ha prima sbandato e poi è finita fuori strada. Solo il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato il peggio.

La ventisettenne è infatti rimasta incastrata nell'abitacolo della sua vettura in bilico che rischiava di finire nel burrone.

Dopo il salvataggio dei caschi arancioni la giovane è stata affidata ai sanitari del 118 intervenuti che l'hanno poi trasportata presso l'ospedale Moscati di Avellino per essere sottoposta a cure mediche.



L'autovettura rimasta in bilico durante le operazioni di soccorso è stata messa in sicurezza e sul posto sono giunti i Carabinieri della Stazione di Paternopoli per i rilievi di propria competenza.