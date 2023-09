Avellino Summer Festival, tre ladri d'auto pugliesi arrestati a Bellizzi Irpino

Tre ladri di auto pugliesi bloccati ad Avellino nel corso di un evento del Summer Festival. I tre, già noti alle forze dell’ordine, sono stati sorpresi mentre si aggiravano con fare sospetto tra le vetture parcheggiate nella zona di Bellizzi Irpino.

Dopo essere stati fermati dagli agenti della Questura di Avellino sono stati identificati. I poliziotti hanno così scoperto che avevano precedenti per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso, evasione, furto all’interno di esercizi commerciali, furto di autovetture e ricettazione. Per loro è scattato il foglio di via obbligatorio.