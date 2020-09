Un grave incidente stradale si è verificato in serata nel centro di Avellino, lungo via Roma. Sono rimaste coinvolte due autovetture di cui una, in seguito al violento impatto si è ribaltata, finendo sul marciapiede. A bordo dei due veicoli 4 ragazzi, due uomini e due donne, rispettivamente di 18, 19, 20 e 26 anni. Uno di loro è rimasto incastrato nell'abitacolo. È stato liberato dai vigili del fuoco del comando provinciale. Il ragazzo è stato affidato ai sanitari del 118 intervenuti, insieme agli altri tre feriti, i quali sono stati trasportati presso l'ospedale Moscati di Avellino. I veicoli sono stati messi in sicurezza, oltre all'area dell'incidente. La polizia sta ricostruendo la dinamica dell'incidente. © RIPRODUZIONE RISERVATA