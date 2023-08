Altavilla Irpina: scoperto con la droga, si dà alla fuga poi e picchia carabiniere

Va a trovare una coppia ai domiciliari, i carabinieri lo scoprono e lui scappa via. Durante la fuga getta un involucro con la droga. In manette è finito un 41enne che si è anche scagliato contro i carabinieri. I fatti sono avvenuti ad Altavilla Irpina. I militari, durante il controllo della coppia ai domiciliari, nell’avvicinarsi alla porta d’ingresso dell’abitazione hanno notato un pregiudicato del luogo che alla loro vista si è dato alla fuga a piedi. Quindi, nel maldestro tentativo di disfarsene, ha getta il pacchetto con la cocaina. Raggiunto e fermato, l’uomo ha continuato a opporre resistenza, passando senza soluzione di continuità alle vie di fatto, scagliandosi fisicamente contro un carabiniere.

È stato solo grazie alla prontezza di riflessi del militare fatto segno dell’aggressione (che comunque è stato colpito e ferito, fortunatamente in modo non grave) e all’immediato intervento del collega, che l’azione non ha prodotto più gravi conseguenze.

Una volta bloccato, il 41enne è stato tratto in arresto per i reati di minaccia, resistenza, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale.