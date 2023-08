Avellino, sorpresi con flex, punteruolo e altri arnesi: due napoletani bloccati in città

In auto avevano flex, trapano, punteruoli, un grosso taglierino ed altro materiale utile allo scasso: due napoletani sono stati bloccati nel pieno centro di Avellino. Il loro fare sospetto ha indotto i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia a effettuare un controllo. I due - un 24enne e un 67enne di Napoli - non hanno saputo fornire una spiegazione relativamente alla loro presenza nel capoluogo. Di qui, è scattata la perquisizione. All’esito della verifica personale e veicolare, i militari hanno rinvenuto numerosi attrezzi atti allo scasso (un flex, un trapano, dei punteruoli, un grosso taglierino ed altro). Per loro sono scattati denuncia e foglio di via obbligatorio.