Ladri georgiani presi in un palazzo, avevano arnesi utili allo scasso

Erano pronti a rubare negli appartamenti. Due georgiani, senza fissa dimora e già noti alle forze dell’ordine, bloccati all’interno di un palazzo di via Pescatore. Con loro avevano dei grimaldelli. Sono stati fermati dai carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Avellino dopo una segnalazione per il fare sospetto dei due. Per entrambi, un 32enne e un 34enne, è scattata la denuncia. All’esito della perquisizione, sono stati trovati in possesso di attrezzi da scasso, abilmente occultati sotto i pantaloni. Oltre al sequestro degli arnesi e al deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino, per i due è scattata anche la proposta per l’emissione del foglio di via obbligatorio.