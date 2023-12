Tir si blocca sulla rampa d'accesso della Variante, traffico in tilt

Traffico in tilt sulla Variante. Un tir è rimasto bloccato sulla rampa d'accesso alla Variante in direzione di Avellino est, bloccando la circolazione stradale. L'episodio si è verificato poco prima delle 20. Disagi notevoli per gli automobilisti. Si sono registrate lunghe code.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale e i colleghi della Sezione Volanti per disciplinare la circolazione. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco che si sono occupati di allineare il mezzo pesante e di rimetterlo sulla carreggiata.