Si lancia dal quarto piano, 40enne vivo per miracolo

Un 40enne si è lanciato dal balcone della sua abitazione al quarto piano di un palazzo a Solofra. L'uomo si è miracolosamente salvato, atterando su alcune piante. Ma le sue condizioni sono molto gravi. È, infatti, ricoverato in prognosi riservata all'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino. Ancora oscure le cause che hanno spinto il 40enne a compiere il gesto. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono giunti I Carabinieri della Compagnia di Solofra e gli agenti della Polizia Municipale. Nella città della concia c'è apprensione per le condizioni del 40enne.