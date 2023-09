Cesinali: si ribalta con l'auto, 19enne ricoverato d'urgenza in ospedale

Dramma sfiorato in serata a Cesinali, alle porte di Avellino. La Fiat Panda guidata da un 19enne di Aiello del Sabato si è ribaltata, dopo aver sbandato in curva. Il ragazzo è stato liberato dall’abitacolo dell’utilitaria dai vigili del fuoco del comando provinciale, subito intervenuto in via San Nicola.

Il 19enne è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Moscati del capoluogo irpino. Il veicolo incidentato è stato messo in sicurezza dai casci rossi. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Solofra che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente, che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.